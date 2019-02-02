Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Ювентус» — «Парма»
Начало прямой трансляции
22:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие /

Сапунков: работу судей не принято обсуждать, скажу только, что нам не повезло

Сапунков: работу судей не принято обсуждать, скажу только, что нам не повезло
Другие / Гандбол

Главный тренер «УГНТУ-ВНЗМ» Олег Сапунков прокомментировал поражение от астраханского «Динамо» (25:29) в матче чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги.

«К сожалению, опять отрицательный результат. Работу судей не принято обсуждать, поэтому скажу только, что нам не повезло. Своих игроков не в чем упрекнуть. Парни старались, бились… Больше по этой игре сказать ничего не могу», — цитирует Сапункова пресс-служба уфимской команды.

«Динамо» одержало восьмую победу в 15 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Суперлиги. «УГНТУ-ВНЗМ» потерпел 12-е поражение и располагается на последнем месте.

Следующий матч чемпионата «Динамо» проведёт 10 февраля с челябинским «Динамо». «УГНТУ-ВНЗМ» 11 февраля примет на своей площадке «Сунгуль».

Горбатиков: во второй половине «Динамо» где-то повезло, где-то вратарь подтащил
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент