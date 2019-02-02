Сапунков: работу судей не принято обсуждать, скажу только, что нам не повезло

Главный тренер «УГНТУ-ВНЗМ» Олег Сапунков прокомментировал поражение от астраханского «Динамо» (25:29) в матче чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги.

«К сожалению, опять отрицательный результат. Работу судей не принято обсуждать, поэтому скажу только, что нам не повезло. Своих игроков не в чем упрекнуть. Парни старались, бились… Больше по этой игре сказать ничего не могу», — цитирует Сапункова пресс-служба уфимской команды.



«Динамо» одержало восьмую победу в 15 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Суперлиги. «УГНТУ-ВНЗМ» потерпел 12-е поражение и располагается на последнем месте.



Следующий матч чемпионата «Динамо» проведёт 10 февраля с челябинским «Динамо». «УГНТУ-ВНЗМ» 11 февраля примет на своей площадке «Сунгуль».