«Ростов-Дон» обыграл «Будучность» во втором матче основного раунда ЛЧ

Во втором матче основного раунда Лиги чемпионов по гандболу «Ростов-Дон» дома обыграл черногорскую «Будучность» — 24:22.

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины

Основной раунд. Второй тур

«Ростов-Дон» (Россия) — «Будучность» (Черногория) — 24:22 (13:11)

«Ростов-Дон»: Мехдиева (0/1), Седойкина (0/1), Пессоа (12/32, 38%), Сень — 8, Борщенко — 6, Аббинг — 3, Таженова — 3, Кожокарь — 3, Петрова — 1, Макеева, Манагарова, Сливинская, Судакова, Маслова, Дульева, Бобровникова.

Клуб из Ростова-на-Дону одержал четвёртую победу и набрал девять очков по итогам шести матчей второго тура.

Следующий матч второго тура основного раунда Лиги чемпионов «Ростов-Дон» проведёт в гостях в воскресенье, 10 января, с датским «Оденсе».