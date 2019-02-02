Яковлева заняла седьмое место на этапе КМ по прыжкам с трамплина в Австрии

Российская «летающая лыжница» Лидия Яковлева стала седьмой в первом старте на шестом этапе Кубка мира в Хинценбахе (Австрия).
В первой попытке россиянка «улетела» на 75,5 м, а во второй — на 77,0 м. По итогам двух прыжков Яковлева набрала 199,5 балла.
Победительницей соревнований стала норвежка Марен Лундбю (228,1). Второе место заняла немецкая «летающая лыжница» Юлиана Зайфарт (215,2), её соотечественница Катарина Альтхаус — третья (213,2).
Во вторую попытку прошла ещё одна россиянка: Софья Тихонова стала 12-й, набрав 191,7 балла.
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Шестой этап. Хинценбах, Австрия
Женщины. Нормальный трамплин, K-85
1. Марен Лундбю (Норвегия) — 228,1.
2. Юлиана Зайфарт (Германия) — 215,2.
3. Катарина Альтхаус (Германия) — 213,2...
7. Лидия Яковлева (Россия) — 199,5...
12. Софья Тихонова (Россия) — 191,7.
Второй старт а этапе Кубка мира в Хинценбахе состоится завтра, 3 февраля.