Комарова и Горячев не смогли выйти в финал этапа КМ по кёрлингу в дабл-миксте

Российские керлингисты Мария Комарова и Даниил Горячев не смогли пробиться в финал на третьем этапе Кубка мира в Йёнчёпинге (Швеция) в соревнованиях смешанных пар.

В матче шестого тура группового этапа серебряные призёры чемпионата мира 2018 года уступили норвежцам Кристин Скаслиен и Томасу Ульсруду — 4:8.

По итогам группового раунда российская пара, набрав 10 очков, заняла третье место в квартете В. Первыми стали норвежцы (12), американская пара (11) — вторая, китайские кёрлингисты (3) — чётвертые.

Победители группы В — норвежцы — сыграют в финале с лидером квартета А.

Финал Кубка мира по кёрлингу пройдёт в Пекине (Китай) с 8 по 12 мая. Участниками финального этапа станут хозяева соревнований, победители трёх этапов Кубка мира, чемпионы мира, а также две команды, занимающие высшие позиции в мировом рейтинге, и дуэт, который получит специальное приглашение Международной федерации кёрлинга.