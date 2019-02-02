Дмитриев: Косторная может удержать лидерство чистым прокатом

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев сделал предположение о возможном победителе первенства России среди девушек.

«Четверные с падением вопрос не решат. Если делаешь четверной, то исполняй его чисто. У тех, кто владеет ими, больше шансов на успех, но Косторная может удержать лидерство чистым прокатом. Мне эта ситуация напоминает соперничество Медведевой и Загитовой олимпийских времен, когда Загитова немножко выигрывала технически. Ей хватило этого, чтобы победить на Олимпиаде. Но справятся ли Щербакова и Трусова с прыжками в четыре оборота?» — цитирует Дмитриева информационный сайт РИА «Новости».

После короткой программы лидирует Алёна Косторная (79,97). Второй идёт действующая чемпионка России Анна Щербакова (77,17). Тройку лидеров замыкает Анастасия Тараканова (73,53).

Чемпионка мира среди юниоров 2018 года Александра Трусова — на седьмом месте (69,55).