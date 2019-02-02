Павличенко — пятый на этапе КМ по санному спорту в Германии

Российский саночник Семён Павличенко занял пятое место на седьмом этапе Кубка мира в Альтенберге (Германия).
Победителем соревнований с результатом 1 минута 48,669 секунды стал хозяин трека Феликс Лох. Второе место с отставанием на 0,004 секунды занял австриец Рейнхард Эггер. Третье время показал немецкий саночник Йоханнес Людвиг (+0,111). Павличенко уступил победителю 0,364 секунды. В десятку лучших вошёл также Роман Репилов, ставший в Альтенберге шестым (+0,407).
В соревнованиях двоек победу с результатом 1 минута 23,463 секунды одержали австрийцы Томас Штой и Лоренц Коллер. Второе место заняли немцы Тони Эггерт и Саша Бенеккен (+0,043), третьими стали латвийские саночники Андрис Шицс и Юрис Шицс (+0,386). Лучшими среди россиян стали Владислав Южаков и Юрий Прохоров, показавшие седьмой результат (+0,585).
Санный спорт. Кубок мира. Седьмой этап. Альтенберг, Германия
Мужчины, одиночки
1. Феликс Лох (Германия) — 1.48,669.
2. Рейнхард Эггер (Австрия) — +0,004.
3. Йоханнес Людвиг (Германия) — +0,111...
5. Семён Павличенко (Россия) — +0,364.
6. Роман Репилов (Россия) — +0,407...
19. Степан Фёдоров (Россия) — +1,418.
Мужчины, двойки
1. Томас Штой/Лоренц Коллер (Австрия) — 1.23,463.
2. Тони Эггерт/Саша Бенеккен (Германия) — +0,043.
3. Андрис Шицс/Юрис Шицс (Латвия) — +0,386...
7. Владислав Южаков/Юрий Прохоров (Россия) — +0,585.
8. Александр Денисьев/Владислав Антонов (Россия) — +0,588.
20. Всеволод Кашкин/Константин Коршунов (Россия) — +6,837.