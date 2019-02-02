«Летающий лыжник» Климов — 29-й на этапе Кубка мира в Германии

Японский «летающий лыжник» Рёю Кобаяси одержал победу на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Оберстдорфе (Германия). Во втором старте на полётном трамплине обладатель жёлтой майки лидера в зачёте Кубка мира первенствовал с прыжками на 224 и 234 м и набрал за две попытки 427 баллов. Вторым стал немец Маркус Айзенбихлер (426,5), третье место занял австриец Штефан Крафт (421,7).

Россиянин Евгений Климов занял 29-е место, «улетев» в первой попытке на 197,5 м, а во второй — на 187 м. По сумме двух прыжков российский «летающий лыжник» набрал 343,2 балла.

Прыжки с трамплина. Этап Кубка мира. Оберстдорф, Германия

Мужчины. Полётный трамплин

1. Рёю Кобаяси (Япония) — 427,0.

2. Маркус Айзенбихлер (Германия) — 426,5.

3. Штефан Крафт (Австрия) — 421,7...

29. Евгений Климов (Россия) — 343,2.

Третий старт в Оберстдорфе состоится завтра, 3 февраля.