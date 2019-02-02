Чемпиона ОИ сняли с чемпионата Норвегии по лыжным гонкам за удар соперника

Олимпийский чемпион 2018 года норвежский лыжник Дидрик Тёнсет ударил своего соперника — Магне Хагу — палкой во время скиатлона на чемпионате Норвегии, сообщает Aftenposten.

В течение второй части гонки, которую лыжники проходят свободным стилем, спортсмены шли близко друг к другу. Тёнсет сломал палку и, разозлившись, ударил её остатком соперника. В итоге палка Хаги также сломалась.

«Конечно, подобные ситуации не должны происходить ни в коем случае. То, что его палка сломалась, было случайностью. Я ведь не могу сойти с трассы. В любом случае моя гонка была испорчена. Тёнсет достаточно взрослый, чтобы знать, что так вести себя нельзя. Эта гонка многое значила для него в свете чемпионата мира, но она была важна и для меня как гонка чемпионата страны», — заявил Хага после финиша.

«Мы шли близко друг к другу, он сломал мою палку. С моей стороны плохо, что я ударил его. В этом месте хватало пространства для двоих. Но я борюсь за место на чемпионате мира, а он нет. Я ударил его, потому что разозлился. Места была более чем достаточно для двоих, но он решил ехать слишком близко ко мне, и произошло вот такое», — ответил Тёнсет.

Победителем скиатлона стал Эмиль Иверсен. Чемпионат Норвегии является отборочным соревнованием на чемпионат мира по лыжным видам спорта, который пройдёт с 20 февраля по 3 марта в Зеефельде (Австрия).

По завершении гонки Тёнсет был дисквалифицирован за неспортивное поведение.