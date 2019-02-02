Прыгунья с шестом Сидорова победила на этапе зимнего тура IAAF в Германии

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова заняла первое место на этапе зимнего тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в Карлсруэ (Германия).

Первое место с россиянкой разделили победительница Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы гречанка Екатерини Стефаниди и канадка Алиша Ньюмэн. Победительницы преодолели планку на высоте 4,71 м.

Сидорова владеет вторым результатом сезона в мире. 12 января россиянка преодолела планку на высоте 4,85 м.

Сидорова выступает на международных соревнованиях в нейтральном статусе, так как IAAF в ноябре 2015 года приостановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики в организации.

Россиянка — двукратный серебряный призёр чемпионатов мира в помещении, чемпионка Европы 2014 года, победительница континентального первенства в залах (2015).