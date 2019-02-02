Клебо, Сундбю и Йохауг вошли в состав сборной Норвегии на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной Норвегии объявил состав команды на чемпионат мира по лыжным видам спорта, который пройдёт в Зеефельде (Австрия) с 20 февраля по 3 марта.

В состав мужской сборной вошли Йоханнес Хёсфлот Клебо, Сьюр Рёте, Синдре Бьёрнестад Скар, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Йонсруд Сундбю, Ханс Кристер Холунн, Дидрик Тёнсет, Эмиль Иверсен. На этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) будет разыграно последнее место в спринтерской гонке между Финном Хогеном Крогом, Эйриком Брансдалом и Ховардом Таугболом.

В женскую команду включены Терезе Йохауг, Тириль Уднес Венг, Астрид Якобсен, Рагниль Хага, Ингвильд Флугстад Эстберг, Лотта Венг, Майкен Касперсен Фалла, Кари Ойре Шлинн, Хейди Венг, Кристин Ставос Шистад. Претендентами на место в спринте являются Мари Эйде, Катрин Харшем и Ане Аппельквист Стенсет.