Гайтюкевич и Зайцев — бронзовые призёры ЧМ по бобслею среди юниоров в двойках

Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Алексей Зайцев стали бронзовыми призёрами чемпионата мира среди юниоров, который проходит в Кёнигзее (Германия).
Победителями первенства мира с результатом 1 минута 39,71 секунды стали хозяева трека Рихард Ёльснер и Иссам Аммур. Австрийцы Маркус Трейхль и Килиан Вальх выиграли серебро (+0,05). Россияне, лидировавшие после первой попытки, уступили чемпионам 0,12 секунды.
Бобслей. Чемпионат мира среди юниоров. Кёнигзее, Германия
Мужчины, двойки
1. Рихард Ёльснер/Иссам Аммур (Германия) — 1.39,71.
2. Маркус Трейхль/Килиан Вальх (Австрия) — +0,05.
3. Ростислав Гайтюкевич/Алексей Зайцев (Россия) — +0,12...
12. Иван Линючев/Владислав Жаровцев (Россия) — +0,91…
19. Дмитрий Попов/Денис Коротков (Россия) — +1,64.
20. Александр Бредихин/Алексей Исаков (Россия) — +1,65.