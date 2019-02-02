Гайтюкевич и Зайцев — бронзовые призёры ЧМ по бобслею среди юниоров в двойках

Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Алексей Зайцев стали бронзовыми призёрами чемпионата мира среди юниоров, который проходит в Кёнигзее (Германия).

Победителями первенства мира с результатом 1 минута 39,71 секунды стали хозяева трека Рихард Ёльснер и Иссам Аммур. Австрийцы Маркус Трейхль и Килиан Вальх выиграли серебро (+0,05). Россияне, лидировавшие после первой попытки, уступили чемпионам 0,12 секунды.

Бобслей. Чемпионат мира среди юниоров. Кёнигзее, Германия

Мужчины, двойки

1. Рихард Ёльснер/Иссам Аммур (Германия) — 1.39,71.

2. Маркус Трейхль/Килиан Вальх (Австрия) — +0,05.

3. Ростислав Гайтюкевич/Алексей Зайцев (Россия) — +0,12...

12. Иван Линючев/Владислав Жаровцев (Россия) — +0,91…

19. Дмитрий Попов/Денис Коротков (Россия) — +1,64.

20. Александр Бредихин/Алексей Исаков (Россия) — +1,65.