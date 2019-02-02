Россия обыграла Польшу в товарищеском матче по мини-футболу

Сборная России по мини-футболу победила команду Польшу в первом товарищеском матче, который прошёл на стадионе Hala Stegu Arena в Ополе, со счётом 2:1.

Руслан Кудзиев открыл счет с пенальти уже на второй минуте. На 15-й минуте Иван Чишкала замкнул передачу с угловой отметки, увеличив преимущество российских футболистов. Счёт 2:0 в пользу сборной России сохранялся до 39-й минуты, когда Михал Кубик с близкой дистанции пробил в ближний угол и установил окончательный результат встречи — 2:1.

Вторая встреча состоится 3 февраля.

С Польшей ранее было сыграно 12 встреч (включая матч сборной СНГ). Девять раз отечественные команды побеждали, при этом на территории Польши были выиграны все 7 проведённых ранее игр.



Мини-футбол. Товарищеский матч. Ополе, Польша

Польша — Россия — 1:2 (0:2)