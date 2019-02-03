Команда Сидоровой не смогла выйти в финал этапа КМ по кёрлингу

Команда скипа Анны Сидоровой проиграла сборной Швеции со счётом 6:7 и не смогла выйти в финал этапа Кубка мира по кёрлингу в Йёнчёпинге (Швеция).

За команду выступали Сидорова, Маргарита Фомина, Юлия Портунова и Юлия Гузиева.

После шестого энда россиянки проигрывали олимпийским чемпионкам 2018 года во главе со скипом Анной Хассельборг 2:6, однако затем сравняли счёт. Но в заключительном игровом отрезке право последнего броска перешло к шведкам, которые не упустили победу.

В группе А сборная России заняла второе место, набрав 11 баллов по итогам шести матчей. Квартет возглавила команда Швеции (15 очков), которая сыграет в финале с представительницами Южной Кореи. Сборная Китая заняла третье место (10), канадки — четвёртые (0).