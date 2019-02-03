Фристайлистка Чирцова стала 15-й в ски-кроссе на чемпионате мира в США

В Солт-Лейк-Сити (США) продолжается чемпионат мира по фристайлу и сноуборду. 2 февраля медали разыгрывались в ски-кроссе.

Чемпионом мира стал француз Франсуа Плас. Вторым к финишу пришёл олимпийский чемпион 2018 года канадец Брэди Леман, его соотечественник Кевин Друри — бронзовый призёр соревнований. Лучшим из россиян стал Максим Вихров, занявший 24-е место. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года Сергей Ридзик не прошёл квалификацию.

Триумфатором соревнований среди женщин стала олимпийская чемпионка 2014 года канадка Мариэль Томпсон. Второе место заняла представительница Швейцарии Фанни Смит, француженка Ализе Барон пересекла финишную черту третьей. Российские спортсменки не смогли преодолеть стадию 1/4 финала: Анастасия Чирцова стала 15-й, Виктория Завадовская — 16-я.

Фристайл. Чемпионат мира. Солт-Лейк-Сити, США

Мужчины. Ски-кросс

1. Франсуа Плас (Франция)

2. Брэди Леман (Канада)

3. Кевин Друри (Канада)...

24. Максим Вихров (Россия)...

27. Игорь Омелин (Россия)...

32. Павел Колготин (Россия)...

36. Сергей Ридзик (Россия)

Женщины. Ски-кросс

1. Мариэль Томпсон (Канада)

2. Фанни Смит (Швейцария)

3. Ализе Барон (Франция)...

15. Анастасия Чирцова (Россия)

16. Виктория Завадовская (Россия)

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду завершится 10 февраля.