Таталина стала шестой в биг-эйре на чемпионате мира по фристайлу в США

Российская фристайлистка Анастасия Таталина заняла шестое место в биг-эйре на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити (США). Чемпионка мира среди юниоров 2018 года выиграла квалификацию с результатом 95 баллов. В финале по сумме трёх попыток Таталина набрала 92,5 балла.

Чемпионкой мира стала француженка Тесс Ледо, в её активе 184,75 балла. Серебряную медаль выиграла американка Джулия Красс (173,75), замкнула тройку призеров британка Изабель Эткин (168,75). Россиянка Лана Прусакова не смогла отобраться в финал, показав 11-й результат в квалификации (71,00).

В соревнованиях среди мужчин золотую медаль выиграл швейцарец Фабиан Бёш (186,00), швед Хенрик Харлаут (184,00) стал вторым, канадец Алекс Болье-Маршан (183,25) — третий. Российский фристайлист Дмитрий Макаров не смог выйти в финал и занял 35-е место (64,50).

Фристайл. Чемпионат мира. Солт-Лейк-Сити, США

Женщины. Биг-эйр

1. Тесс Ледо (Франция) — 184,75 балла.

2. Джулия Красс (США) — 173,75.

3. Изабель Эткин (Великобритания) — 168,75...

6. Анастасия Таталина (Россия) — 92,50...

11. Лана Прусакова (Россия) — 71,00.

Мужчины. Биг-эйр

1. Фабиан Бёш (Швейцария) — 186,00 балла.

2. Хенрик Харлаут (Швеция) — 184,00.

3. Алекс Болье-Маршан (Канада) — 183,25...

35. Дмитрий Макаров (Россия) — 64,50.

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду завершится 10 февраля.