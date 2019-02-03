Крамер: Устюгов пока не готов проводить две гонки за уик-энд на высоком уровне

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер оценил нынешнюю форму россиянина Сергея Устюгова, а также рассказал, в каких гонках 26-летний спортсмен примет участие на чемпионате мира.

«После «Тур де Ски» Устюгов заболел, мы пропустили этап Кубка мира в Отепя. На данный момент он готов провести одну классную гонку за уик-энд, но на две его пока не хватает. У нас впереди ещё сбор в Тоблахе, и я уверен, после него всё будет хорошо.

Кто и как будет решать, кого ставить на гонки чемпионата мира? Будем решать все вместе — трое тренеров плюс Елена Вяльбе. У нас есть лидеры — Большунов и Устюгов, которые побегут большинство гонок чемпионата мира. Оставшихся будем выбирать исходя из того, кто какой стиль и дистанцию предпочитает. Ну и Кубок мира в Конье будет во многом определяющим.



На чемпионате мира Устюгов побежит в тех гонках, где у него будут максимальные шансы выиграть медали и победить. Это на сто процентов личный спринт, скиатлон, а дальше посмотрим в зависимости от результатов. Скорее всего, ещё будет командный спринт, эстафета и 50 км под вопросом", — цитирует Крамера «Команда России».