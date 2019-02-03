Журналист NRK: россиянки должны смириться с тем, что они проиграют Йохауг на ЧМ

Норвежский журналист Тургейр Бьорн выразил мнение, что олимпийская чемпионка 2010 года Терезе Йохауг выиграет все дистанционные гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который пройдёт в Зеефельде (Австрия) с 20 февраля по 3 марта.
«То, что Терезе делает на чемпионате Норвегии, просто феноменально. Шведкам, россиянкам, немкам и итальянкам придётся смириться с судьбой, им не выиграть чемпионат мира. Сомневаюсь, что хоть у кого-то будет шанс победить Йохауг в дистанционной гонке. Даже если они будут тренироваться и днём, и ночью», — приводит слова Бьорна NRK.
Накануне Йохауг выиграла две дистанционные дисциплины на чемпионате Норвегии. В гонке на 10 км классическим стилем многократная чемпионка мира более чем на одну минуту опередила ближайшую соперницу — Астрид Якобсен. В скиатлоне на 15 км Йохауг ушла от преследовательниц после 2 км и опередила Якобсен, ставшую второй, на 56 секунд.