Крамер: в эстафете Мальцев хотел доказать, что может хорошо бежать на дистанции

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер оценил выступление россиянина Артёма Мальцева в эстафете на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция), а также рассказал о переходе 26-летнего спортсмена в свою группу.

«Эстафета в Ульрисехамне была очень важной гонкой для Артёма. У нас сейчас такая сильная мужская команда, что ему негде было даже дать шанс пробежать дистанционную гонку. Мы решили с Еленой Вяльбе, что поставим его выступать за вторую команду. Артём был очень мотивирован доказать, что может хорошо выглядеть в коньке не только в спринте, но и на дистанции. На данный момент Мальцев не отобрался в дистанционных гонках. Но всякое может быть — например, к марафону 50 км кто-то может заболеть, или наоборот, завоевать уже достаточно медалей. Я ничего не исключаю.

Когда Мальцев перешёл в мою группу, то он не сразу понял, чего я хочу в тренировках, и порой требовалось время, чтобы ему что-то объяснить. Чувствовалось, что для него это была очень сильная перемена. Летом и в начале осени Артем был очень хорошо готов, но в конце октября заболел и не успел набрать форму до отборочных стартов. На Кубок мира он не попал, и в дальнейшем мы приглашали его только на спринт", — приводит слова Крамера «Команда России».