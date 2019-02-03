Бех: мой кумир – Мартен Фуркад, он ещё победит в этом сезоне

Украинская биатлонистка Екатерина Бех прокомментировала победу в спринтерской гонке на 7,5 км на юниорском чемпионате мира в Осрблье (Словакия).

«Атмосфера на чемпионате мира очень-очень классная! Здесь всё так очень круто, на самом деле! Я первый раз на международных соревнованиях и эта победа… До сих пор не верится, что она – моя!



Погода очень трудная была, да и трасса здесь не из лёгких. Я рада, что мне удалось справиться со стрельбой – это мои первые два нуля за последние три года, поэтому я очень счастлива.

Мой кумир – это Мартен Фуркад. Жаль, что у него в этом году не очень получаются гонки, но я верю, что сейчас он пропустит пару этапов и ещё урвёт свою победу!" – цитирует Бех портал biathlon.com.ua.