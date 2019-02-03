Халили — четвёртый на ЧМ среди юниоров по биатлону в гонке преследования

На юниорском чемпионате мира по биатлону в Осрблье (Словакия) состоялась мужская гонка преследования. Победу одержал норвежец Веборн Сорум, вторым стал француз Мартен Буржуа-Републик, норвежец Сиверт Гутторм Баккен — третий. Россиянин Карим Халили стал четвёртым.

Чемпионат мира среди юниоров. Осрблье, Словакия

Юниоры. Гонка преследования

1. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 32.47,2 (1+0+1+0).

2. Мартен Буржуа-Републик (Франция) — +6,2 (0+0+0+0).

3. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – +12,6 (1+0+1+1).

4. Карим Халили (Россия) – +12,9 (1+1+0+0).

5. Тим Гротиан (Германия) — +34,7 (0+0+1+0).

6. Даниэле Каппеллари (Италия) — +39,9 (0+0+1+0).

7. Данило Ритмюллер (Германия) — +48,7 (0+1+0+1).

8. Эмильен Клод (Франция) — +53,2 (1+0+0+0).

9. Богдан Цымбал (Украина) — +59,9 (0+0+3+1).

10. Якуб Штвртецки (Чехия) — +1.00,3 (2+0+1+2).

11. Василий Томшин (Россия) – +1.03,3 (0+1+1+0)…

15. Ильназ Мухамедзянов (Россия) – +2.01,1 (1+2+1+0)…

35. Вадим Истамгулов (Россия) – +3.49,8 (0+2+1+2).