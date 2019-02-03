Тренер юниорской сборной Украины по биатлону: на ЮЧМ невероятная конкуренция

Тренера юниорской сборной Украины по биатлону Илья Лопухов отметил, что на чемпионате мира в Осрблье (Словакия) между спортсменами очень высокая конкуренция. Также он похвалил Екатерину Бех, которая ранее одержала победу в спринтерской гонке на 7,5 км.

«Конкуренция в гонках на этом чемпионате очень высокая. К примеру, в спринтерской гонке Аня Кривонос, не промахнувшись один раз стоя, железно была бы серебряным призёром. Очень высокая плотность результатов. И если не Камила Жук, так любая другая из соперниц будут атаковать и пытаться обыграть Катю. Повторюсь, конкуренция здесь на невероятно высоком уровне, и потому мы очень рады, что в спринте получилось не просто выиграть медаль, а добыть золото. Это действительно очень высокий результат.



В воскресенье предстоят очень интересные гонки преследования. И у юниоров трое наших ребят идут довольно высоко, а Богдан Цымбал — непосредственно в борьбе за подиум. И трое девчонок — в двадцатке сильнейших, и при определённом развитии ситуации в гонке способны бороться за награды. Начиная с января, когда начался подготовительный сбор к чемпионату, мы все работаем вместе, включая Аню Кривонос и Леру Дмитренко. И сегодня мы видим плоды этой работы: только в конкуренции мы сможем достигать высоких результатов. Не просто выходить на старт — это не интересно, а добиваться таких высот, которых сегодня удалось достичь Кате. Этого хотим все мы», — цитирует Лопухова портал biathlon.com.ua.

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