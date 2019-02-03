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Бех победила в гонке преследования на ЮЧМ по биатлону, Казакевич стала 20-й

Бех победила в гонке преследования на ЮЧМ по биатлону, Казакевич стала 20-й
Другие / Биатлон

На юниорском чемпионате мира по биатлону в Осрблье (Словакия) завершилась женская гонка преследования. Первой пришла к финишу представительница Украины Екатерина Бех. Второй результат показала немка Ханна Кебингер. Тройку призёров замкнула француженка Софи Шавью.

Среди российских биатлонисток лучшей стала Ирина Казакевич, которая с семью промахами заняла 20 место.

Чемпионат мира среди юниоров. Осрблье, Словакия
Юниорки. Гонка преследования

1. Екатерина Бех (Украина) – 31.23,8 (2).
2. Ханна Кебингер (Германия) +9,1 (1).
3. Софи Шавью (Франция) +16,4 (3).
4. Надя Мозер (Канада) +27,7 (4).
5. Лу Жанмонно Лоран (Франция) +40,1 (2)...
20. Ирина Казакевич (Россия) +1.44,2 (7)...
24. Татьяна Воронова (Россия) +2.21,4 (4)…
27. Ксения Довгая (Россия) +2.38,1 (5)…
31. Анастасия Кайшева (Россия) +2.49,6 (4).

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