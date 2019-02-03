13-летний ученик Тутберидзе Самсонов выиграл первенство России среди юниоров

Победителем первенства России среди юниоров стал ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов. По итогам короткой и произвольной программ 13-летний спортсмен набрал 249,33 балла. Второе место занял Пётр Гуменник (236,72), призовую тройку замкнул Роман Савосин (229,52).

Первенство России по фигурному катанию. Пермь. Юноши.

1. Даниил Самсонов – 249,33.

2. Пётр Гуменник – 236,72

3. Роман Савосин – 229,52.

4. Алексей Ерохов – 225,34.

5. Артур Даниелян – 224,92.

6. Егор Мурашов – 221,17.

7. Георгий Куница – 221,17.

8. Егор Рухин – 220,72.

9. Андрей Кутовой – 220,26.

10. Илья Яблоков – 214,70.

Отметим, что 13-летний Самсонов, чисто сделавший четверной лутц, из-за своего возраста не сможет принять участие на чемпионате мира.