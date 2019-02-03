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13-летний ученик Тутберидзе Самсонов выиграл первенство России среди юниоров

13-летний ученик Тутберидзе Самсонов выиграл первенство России среди юниоров
Другие / Фигурное катание

Победителем первенства России среди юниоров стал ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов. По итогам короткой и произвольной программ 13-летний спортсмен набрал 249,33 балла. Второе место занял Пётр Гуменник (236,72), призовую тройку замкнул Роман Савосин (229,52).

Первенство России по фигурному катанию. Пермь. Юноши.

1. Даниил Самсонов – 249,33.
2. Пётр Гуменник – 236,72
3. Роман Савосин – 229,52.
4. Алексей Ерохов – 225,34.
5. Артур Даниелян – 224,92.
6. Егор Мурашов – 221,17.
7. Георгий Куница – 221,17.
8. Егор Рухин – 220,72.
9. Андрей Кутовой – 220,26.
10. Илья Яблоков – 214,70.

Отметим, что 13-летний Самсонов, чисто сделавший четверной лутц, из-за своего возраста не сможет принять участие на чемпионате мира.

Самсонов выиграл короткую программу на первенстве России среди юниоров
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