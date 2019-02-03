Ахантьева и Колесов снялись с юниорского первенства России по фигурному катанию

Российские фигуристы Ксения Ахантьева и Валерий Колесов не примут участия в первенстве России среди юниоров, который проходит в Перми.
Как сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России, дуэт снялся с соревнований из-за болезни Ахантьевой.
В нынешнем сезоне фигуристы победили на этапе Гран-при в Чехии и стали третьими в Словакии. В финале Гран-при в Ванкувере Ахантьева и Колесов показали четвёртый результат.
На юниорском чемпионате России в Перми пары выступят с короткими программами в воскресенье, 3 февраля. С произвольными — в понедельник, 4 февраля.
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