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Ахантьева и Колесов снялись с юниорского первенства России по фигурному катанию

Ахантьева и Колесов снялись с юниорского первенства России по фигурному катанию
Другие / Фигурное катание

Российские фигуристы Ксения Ахантьева и Валерий Колесов не примут участия в первенстве России среди юниоров, который проходит в Перми.

Как сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России, дуэт снялся с соревнований из-за болезни Ахантьевой.

В нынешнем сезоне фигуристы победили на этапе Гран-при в Чехии и стали третьими в Словакии. В финале Гран-при в Ванкувере Ахантьева и Колесов показали четвёртый результат.

На юниорском чемпионате России в Перми пары выступят с короткими программами в воскресенье, 3 февраля. С произвольными — в понедельник, 4 февраля.

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