Гуаризе: вместе с Моникой представляем государственную полицию на соревнованиях

Итальянские фигуристы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе, которые в этом сезоне считаются одними из лидеров парного катания, рассказали, почему на их тренировочных костюмах красуется надпись «POLIZIA».

«Мы полицейские. Не ходим в офис, но представляем государственную полицию на соревнованиях. От полиции же получаем зарплату. Когда закончим соревноваться, сможем выбрать, пойти работать в полицейский офис или уволиться и искать другую работу.

Мы с лета учились в академии, всё серьёзно — нам давали оружие, мы выполняли упражнения. Последние экзамены сдали в январе, 10—11-го числа. Так что да, мы можем работать полицейскими. Но наша работа сейчас — представлять полицию. В России, нам кажется, есть что-то похожее. Спортсмены представляют армию, ЦСКА.



Полиция помогает делать нашу работу, они финансируют наше катание. И это очень важно, потому что мы видим на примере российских фигуристов — им не приходится думать, где взять деньги на фигурное катание, на костюмы, на сборы, как поехать на неделю в Японию на чемпионат мира.



Но мы из Италии, мы должны думать об этом, как из своего кармана всё это оплатить. Вот в полиции нам стало легче, потому что эти заботы они взяли на себя. И теперь мы спокойно тренируемся и выступаем, потому что не приходится искать деньги на выступления. Для нас это большая удача», — цитирует Гуаризе телеканал «360».

«У нас две сессии по часу на льду, до этого разминка, обязательно работа в зале. Так что это как работа в офисе. Больше нам не нужно, чем старше становишься, тем лучше работаешь и стараешься брать максимум из того, что есть», — добавила Моника.