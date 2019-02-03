Шляхтин: с иностранными атлетами уровень напряжения на «Русской зиме» выше

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрий Шляхтин рассказал, как проходят в нынешнем сезоне соревнования «Русская зима».

«Второй год подряд на „Русской зиме“ мы проводим мужские и женские прыжки с шестом совместно. Всё остальное у нас проходит по традиционной программе. Мы пытаемся вложиться в четыре часа соревнований, чтобы постоянно был драйв, держащий в напряжении и тонусе публику.

Мы отстранены, поэтому ни один иностранный атлет не имеет права участвовать в этом турнире. Это происходит уже четвёртый старт подряд. Конечно, при наличии иностранных атлетов уровень напряжения и качество спортсменов выше. Мы живём в существующих сегодня реалиях, и уровень соревнований высокий, а оценка положительная. У арены великолепное оформление, и очень много зрителей, царит замечательная атмосфера. Есть негативные моменты, но с ними нужно мириться, их надо пережить.

Сегодня мы ожидаем конкуренцию в женских прыжках в высоту и хороших результатов в шесте. Также надеемся, что будут высокие результаты в беге на милю», — передаёт слова Шляхтина корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.