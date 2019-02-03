Словенец Чисар выиграл пасьют на ЧМ по биатлону среди юношей, Хасанкаев — 27-й

В гонке преследования у юношей на юниорском чемпионате мира по биатлону, который проходит в Осрблье (Словакия), не было равных словенскому биатлонисту Алексу Чисару, который накануне завоевал золото в спринте.



Словенец лишь на последнем рубеже позволил себе один промах. На финише его превосходство над соперниками составило минуту. Серебряную медаль завоевал француз Реми Брутье. Третьим финишировал норвежец Ветле Паулсен.

Российские юноши вновь не справились со стрельбой. Лучшим из них стал Артемий Хасанкаев, с четырьмя промахами занявший 27-е место.

Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров и юношей. Осрблье, Словакия

Гонка преследования. Юноши

1. Алекс Чисар (Словения) — 27:59.7 (0+0+0+1)

2. Реми Брутье (Франция) + 59.6 (1+0+0+0)

3. Ветле Паулсен (Норвегия) +1.43.1 (1+1+0+1)…

27. Артемий Хасанкаев (Россия) +4.32.5 (1+0+3+0)…

30. Александр Корнев (Россия) +4.43.5 (2+1+1+1)…

36. Виталий Гатилов (Россия) + 5.35.5 (0+0+3+1).