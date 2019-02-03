Сборная России по шорт-треку победила в смешанной эстафете на этапе Кубка мира

Российские шорт-трекисты Александр Шульгинов, Екатерина Ефременкова, Семён Елистратов и Софья Просвирнова победили в смешанной эстафете на 2000 м на четвёртом этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).

Россияне пересекли финишную черту с результатом 2 минуты 40,527 секунды. Вторыми стали венгерские спортсмены (2.41,045), третье место заняли британцы (2.41,762).

Шорт-трек. Кубок мира. Четвёртый этап. Дрезден, Германия

Смешанная эстафета. 2000 м

1. Россия (Александр Шульгинов, Екатерина Ефременкова, Семён Елистратов, Софья Просвирнова) — 2.40,527.

2. Венгрия — 2.41,045.

3. Великобритания — 2.41,762.

Для сборной России эта победа стала второй на этапе Кубка мира в Дрездене. Ранее Просвирнова выиграла соревнования на дистанции 1000 м.