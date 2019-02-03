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Швейцарка Басерга выиграла пасьют на юношеском ЧМ, Батманова — 10-я

Швейцарка Басерга выиграла пасьют на юношеском ЧМ, Батманова — 10-я
Другие / Биатлон

Российская биатлонистка Анастасия Батманова, представляющая Сахалинскую область, заняла 10-е место в гонке преследования среди девушек на проходящем в Осрблье (Словакия) чемпионате мира среди юниоров и юношей. С одним промахом она стала лучшей в российской команде, уступив полторы минуты победительнице Эми Басерга из Швейцарии, зашедшей на два штрафных круга.

Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров и юношей. Осрблье, Словакия
Гонка преследования, 7,5 км. Девушки

1. Эми Басерга (Швейцария) — 24.15,6 (2)

2. Тереза Воборникова (Чехия) — + отставание 8,2 (0)

3. Марен Баккен (Норвегия) — +13,8 (3)

4. Укалек Астри Слеттемарк (Гренландия) — +24,1 (2)…

10. Анастасия Батманова (Россия) — +1.29,4 (1)…

20. Амина Иванова (Россия) — +2.40,3 (3)…

29. Ксения Шнейдер (Россия) — +3.33,8 (5)…

39. Любовь Калинина (Россия) — +4.47,8 (7).

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