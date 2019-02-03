«Летающая лыжница» Кустова — 11-я на этапе Кубка мира в Австрии

Российская «летающая лыжница» Александра Кустова заняла 11-е место во втором старте на шестом этапе Кубка мира в Хинценбахе (Австрия). Как в первой, так и во второй попытке россиянка улетела на 83 м. По итогам двух прыжков Кустова набрала 220,3 балла.

Победительницей соревнований, как и днём ранее, стала норвежка Марен Лундбю (250,8). Второе место заняла японская «летающая лыжница» Сара Таканаси (241,2), представительница Германии Катарина Альтхаус — третья (238,5).

Во вторую попытку прошли ещё две россиянки: Софья Тихонова стала 13-й (215,9), Лидия Яковлева заняла 14-е место (211,4).

Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Шестой этап. Хинценбах, Австрия

Женщины. Нормальный трамплин, K-85

1. Марен Лундбю (Норвегия) — 250,8.

2. Сара Таканаси (Япония) — 241,2.

3. Катарина Альтхаус (Германия) — 238,5…

11. Александра Кустова (Россия) — 220,3…

13. Софья Тихонова (Россия) — 215,9.

14. Лидия Яковлева (Россия) — 211,4.

Следующий этап Кубка мира состоится в Любно (Словения) с 8 по 10 февраля.