Юсков победил на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в Норвегии

Трёхкратный чемпион мира по конькобежному спорту россиянин Денис Юсков одержал победу на дистанции 1500 м на пятом этапе Кубка мира в Хамаре (Норвегия).

Россиянин пробежал дистанцию за 1 минуту 44,957 секунды. Второе место занял хозяин трека Ховард Бёкко, уступивший Юскову 1,33 секунды. Представитель Южной Кореи Мин Сук Ким — третий (+1,44).

В зачёте Кубка мира на этой дистанции Юсков вышел на лидирующую позицию. В активе россиянина 223 балла.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Пятый этап. Хамар, Норвегия

Мужчины. 1500 м

1. Денис Юсков (Россия) – 1.44,95.

2. Ховард Бёкко (Норвегия) – +1,33

3. Мин Сук Ким (Республика Корея) – +1,44…

12. Сергей Трофимов (Россия) – +2,81.

13. Сергей Грязцов (Россия) — +2,93.

14. Даниил Беляев (Россия) — +3,09.