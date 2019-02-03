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Нильссон, Калла, Андерссон вошли в состав сборной Швеции по лыжным гонкам на ЧМ

Нильссон, Калла, Андерссон вошли в состав сборной Швеции по лыжным гонкам на ЧМ
Другие / Лыжный спорт

Шведская федерация лыжных видов спорта объявила состав лыжной команды на чемпионат мира, который пройдёт в Зеефельде (Австрия) с 20 февраля по 3 марта. Отборочными соревнованиями стали этапы Кубка мира и национальный чемпионат, который завершился в эти выходные.

В состав мужской команды вошли Йенс Бурман, Калле Хальфварссон, Даниэль Рикардссон, Бьорн Сандстрём, Оскар Свенссон и Виктор Торн. В качестве запасных на чемпионат мира поедут Фредрик Андерссон, Йонас Эрикссон и Эрик Руше.

В женскую сборную включены олимпийские чемпионки Шарлотте Калла, Ида Ингемарсдоттер и Стина Нильссон. В заявку на чемпионат мира также вошли Эбба Андерссон, Майя Дальквист, Ханна Фальк, Фрида Карлссон, Эвелина Сеттлин и Йонна Сундлинг.

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