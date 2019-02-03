Кайл Кроксалл одержал победу на этапе Red Bull Crashed Ice в Финляндии

Победу на этапе Red Bull Crashed Ice в Ювяскюле (Финляндия) за счёт финишного спринта вырвал самый опытный гонщик чемпионата мира по скоростному спуску на коньках Кайл Кроксалл (Канада). В финале Кроксалл уверенно опередил финна Мирко Лахти, финишировавшего вторым. Бронзовым призёром стал Марко Даллаго из Австрии. Действующий чемпион мира Скотт Кроксалл после двух падений в финальном заезде добрался до финиша лишь четвёртым. Россияне Денис Новожилов, Герман Титов и Дмитрий Мурлычкин не справились со сложной натуральной трассой протяжённостью 640 м и остались за пределами топ-16.

Благодаря успеху в Ювяскюля Кайл Кроксалл возглавил турнирную таблицу чемпионата мира. Вторую позицию занимает Лахти. Третье место у Скотта Кроксалла. Лучший из россиян Титов – девятый.

В соревнованиях женщин третью победу подряд на этапе Red Bull Crashed Ice добыла действующая чемпионка мира Аманда Трунцо. В решающей гонке американка опередила Анаис Моран из Швейцарии, ставшую второй. Третье место у Мариам Трепанье из Канада. После обидного падения в финальной гонке двукратная чемпионка мира Жаклин Лежер из Канады смогла финишировать лишь четвёртой, но продолжает возглавлять женский зачёт чемпионата мира. Россиянка Виктория Сенотрусова – девятая.

Лучший результат среди россиян – пятое место – показал Егор Тутариков в соревнованиях юниоров. Москвич с первого места прошёл в полуфинал, на старте которого Егор выбрал рисковую траекторию прохождения поворота, из-за чего в борьбе влетел в борт и упал. Пятое место принесла россиянину победа в малом финале. Благодаря этому результату Тутариков поднялся в общем зачёте чемпионата мира среди юниоров на шестое место.

А в главном юниорском забеге лидер юниорского зачёта Джо-Джо Веласкес был дисквалифицирован за толчок Йони Сааринена перед самой финишной чертой. В итоге судьи присудили победу упавшему финну, американцу отдав четвёртое место. Сааринен разделил пьедестал почёта с Тео Ришале-Чаудером из Франции, занявшим второе место, и соотечественником Лееви Накари, завоевавшим бронзовую награду.



Следующий этап пройдёт уже 9 февраля в Бостоне (США).