«Летающий лыжник» Климов — второй на этапе Кубка мира в Германии

Российский «летающий лыжник» Евгений Климов занял второе место в третьем старте на полётном трамплине на этапе Кубка мира в Оберстдорфе (Германия). В первой попытке россиянин улетел на 220,5 м, а во второй — на 223,5 м. По сумме двух попыток Климов набрал 407,9 балла.

Победителем соревнований стал польский «летающий лыжник» Камиль Стох (413,2), его соотечественник Давид Кубацкий — третий (405,4).

Прыжки с трамплина. Этап Кубка мира. Оберстдорф, Германия

Мужчины. Полётный трамплин

1. Камиль Стох (Польша) – 430,1.

2. Евгений Климов (Россия) – 424,8.

3. Давид Кубацкий (Польша) – 423,3.

Для Климова этот подиум стал третьим в карьере и вторым в сезоне. Ранее россиянин не поднимался на пьедестал почёта на этапах Кубка мира в полётах на лыжах.

Следующий этап Кубка мира состоится в Лахти (Финляндия) с 8 по 10 февраля.