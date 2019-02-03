Трусова выиграла юниорское первенство России, Косторная — 2-я, Щербакова — 3-я

Победительницей первенства России среди юниоров стала ученица Этери Тутберидзе Александра Трусова. По итогам короткой и произвольной программ действующая чемпионка мира среди юниоров набрала 233,99 балла. После короткой программы Трусова занимала седьмое место. Второй стала ещё одна подопечная Тутберидзе Алёна Косторная (230,79), призовую тройку замкнула также ученица заслуженного тренера России Анна Щербакова (223,97).

Первенство России по фигурному катанию. Пермь. Девушки

1. Александра Трусова – 233,99.

2. Алёна Косторная – 230,79.

3. Анна Щербакова – 223,97.

4. Ксения Синицына – 212,78.

5. Анна Тарусина – 206,13.

6. Виктория Васильева – 203,58.

7. Анастасия Тараканова – 201,79.

8. Виктория Сафонова – 191,45.

9. Анна Фролова – 186,13.

10. Дарья Усачева – 181,89.