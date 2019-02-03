Ласицкене: рискнула, перенеся попытку с 2,00 на 2,04, — и выиграла у Чичеровой

Чемпионка Европы и мира Мария Ласицкене рада, что с возвращением в сектор Анны Чичеровой возросла конкуренция на российских стартах. На соревнованиях «Русская зима» после высоты 1,94 м в секторе для прыжков высоту остались только Ласицкене и Чичерова. Мария выиграла с результатом 2,04, Анна остановилась на высоте 2,00, которую, в отличие от Ласицкене, взяла с первой попытки.

«Ожидала, что придётся ждать, пока прыгнет Чичерова. Возвращение в сектор такой сильной спортсменки всегда подразумевает высокие прыжки и большие цифры. Это здорово, ведь конкуренция всегда поднимает результаты. Это то, что нужно в любом секторе и любой деятельности. Я тренируюсь и соревнуюсь. Посмотрим, смогу ли побить рекорд России.

Связка «Русская зима» и чемпионат России помогает готовиться к главным стартам. Во-первых, манеж ЦСКА для меня родной, ведь мы здесь тренируемся. Когда приходят болельщики, это дополнительный стимул показать высокий результат. Всегда хочется порадовать и тренера, и болельщиков. Все эти соревнования — для чемпионата Европы, под который идёт вся подготовка, чтобы достойно выпустить.

Что касается европейских стартов, выступлю в Банско-Быстрице, где мы частые гости. В этом году у них 25-летний юбилей, и это огромный праздник как для болельщиков, так и для нас. Прыгаем там — и приезжаем на чемпионат России. Главное, что в Европе, спортсмена ждут болельщики, а не бумажная волокита. То, что люди при представлении узнают меня и аплодируют, придаёт мне сил и настроения. Хочется прыгать и радоваться.

Прыгать на 2,07 сказал тренер. Я тупо выполняю, потому что доверяю. Если тренер решил, что я должна сделать две попытки на 2,07, я должна это сделать и выложиться на сто процентов. Ни одна попытка мне не понравилась, но в этом весь спорт. Нужно рисковать. Сегодня я это сделала, перенеся с 2,00 на 2,04, и это восполнилось медалью.

Новости о дисквалификации? Я стараюсь, как всегда, отвлечься от этого, пуская в голову только позитив и стараясь не утяжелять. За три года этого было достаточно. У меня есть своё дело, своя работа, и я должна выполнять её на сто процентов. Решение CAS на меня не влияет, не моё же было дело», — передаёт слова Ласицкене корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.