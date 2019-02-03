Чичерова: думаю, всё-таки выведу Ласицкене на рекорд России

Олимпийская чемпионка 2012 года, чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту Анна Чичерова мечтает, чтобы Мария Ласицкене однажды побила принадлежащий ей рекорд России – 2,07 м. На соревнованиях «Русская зима» Чичерова уступила Ласицкене в борьбе за победу, но попытки Марии взять 2,07 оказались неудачными.

«Классно, что есть возможность соревноваться на такой высоте. Зрители, как и мы с Машей, получили море эмоций. Думаю, так я всё-таки выведу её на рекорд страны. Хочу поблагодарить всех, кто пришёл. Сердце наполнялось радостью, что на «Русскую зиму» пришло столько людей, несмотря ни на что. Испытываю от происходящего огромное удовольствие. При попытке на 2.06 я споткнулась, решила бросить, потом в голове появилась мысль, что надо делать прыжок. В итоге попытка получилась неплохая. На третью немного не собралась. Очень рада, что пытаюсь штурмовать эти высоты. Несмотря на то, что не всё получается, это придаёт мне интереса и задора. Мой поиск предела продолжается, а каждая новая высота дарит энергию, чтобы в следующий раз преодолеть рубеж. Мы с Ласицкене боремся на гроссмейстерских высотах, на которые поднимаются на международных крупных турнирах. Для Маши это своеобразная тренировка перед чемпионатом Европы.

Я дожила до такого возраста, когда можно выходить в сектор с улыбкой. Зачастую заканчивают в этом возрасте. Нет того напряжения, когда от тебя чего-то ждут, что создаёт ненужную тягость. Начало сезона подарило мне столько положительных эмоций, что я качу на нём по сей день. С каждого турнира собираю что-то хорошее и могу позволить себе улыбаться, просить зрителей хлопать себе и получать от этого удовольствие.

Выросший уровень в женских прыжках в высоту? Время идёт, и это нормально. Естественный процесс, который был всегда. Меняются лица, появляются новые звёздочки. Прекрасно, что есть возможность наблюдать их рост и показать себя. Я смотрю турниры как зритель с удовольствием. Очень люблю метание копья. Мне запомнился момент на чемпионате мира, когда тёмное небо и прожектора разрезаются копьём. Кажется, что оно улетит в поднебесье. Люблю не только лёгкую атлетику, но и вообще спорт», — передаёт слова Ласицкене корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.