Российские саблисты стали третьими в командном первенстве на этапе КМ в Польше

Мужская сборная России по фехтованию на саблях заняла третье место в командном турнире на этапе Кубка мира в Варшаве (Польша).
Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников, Константин Лоханов и Дмитрий Даниленко одержали победы над командами Японии (45:35) и Германии (45:39), но в полуфинале уступили французам (38:45). В борьбе за третье место россияне одолели действующих чемпионов Европы венгров со счётом 45:36.
Победителями турнира стали итальянцы, победившие в финале сборную Франции (45:44).
Ранее Ибрагимов занял шестое место в личном турнире, а Решетников стал седьмым.
Фехтование. Этап Кубка мира. Варшава, Польша
Мужчины. Сабля. Командное первенство
1. Италия.
2. Франция.
3. Россия (Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников, Константин Лоханов, Дмитрий Даниленко).