Россия и Польша сыграли вничью во втором товарищеском матче по мини-футболу

Сборная России по мини-футболу сыграла вничью с командой Польши во втором товарищеском матче, который прошёл на стадионе Hala Nysa в Нысе, со счётом 2:2. До перерыва в составе российской команды мячи забили Иван Чишкала и Иван Милованов, но во второй половине встречи поляки сравняли счёт.

Накануне в первом матче в Ополе победу одержала сборная России со счётом 2:1.

До этих товарищеских матчей сборные России и Польши провели 12 встреч (включая матч сборной СНГ). Девять раз отечественные команды побеждали, при этом на территории Польши были выиграны все 7 проведённых ранее игр.



Мини-футбол. Товарищеский матч. Ныса, Польша

Польша — Россия — 2:2 (0:2).

Голы: Чужек, 32, Заставник, 38 – Чишкала, 3, Милованов, 12.