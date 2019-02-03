Трусова: хочу прыгать больше четверных и при этом делать всё чисто

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась впечатлениями от проката произвольной программы на первенстве России среди юниоров в Перми, во время которого чисто исполнила два четверных прыжка. По итогам соревнований Трусова опередила Алёну Косторную, лидировавшую после короткой программы.

«Я была уверена в себе, выходила только чисто катать произвольную программу, потому что я намного отстаю после короткой программы, после неудачного проката. Выходила чисто катать и очень рада, что у меня это получилось. После короткой программы мне и тренеры сказали про ошибки, и я сама анализировала, что у меня получилось. За ночь, за день я успела забыть про короткую программу и настроилась только на чистый прокат.

Лучший ли прокат в сезоне? Лучший, потому что чистый. Но не сравнить всё равно с контрольными прокатами в Новогорске, когда я сделала три четверных. Хочу прыгать больше четверных и при этом делать всё чисто. У меня до первенства России была всего неделя, чтобы подготовиться, поэтому я не успела восстановить все четверные, не пошла на четверной лутц.

Хочу ли как Натан Чен, который недавно исполнил семь четверных на чемпионате США? Да, конечно, я внимательно смотрела его прокат и очень удивилась. Он всё идеально сделал и получил очень большие баллы. Я была просто в шоке. Очень хочется так же», — приводит слова Трусовой «Спорт Бизнес Online».

Трусова выиграла юниорское первенство России, Косторная — 2-я, Щербакова — 3-я