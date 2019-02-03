Щербакова: между нами конкуренция, побеждает то один, то другой — это спорт

Чемпионка России 2019 года Анна Щербакова не расстроилась, что на первенстве России среди юниоров в Перми уступила подругам по группе Этери Тутберидзе – Александре Трусовой и Алёне Косторной.

«Я считаю, что всё в порядке вещей, так, как должно было быть. На чемпионате России я чисто откатала программу, соревновались похожим составом, но конкуренция между нами продолжается. Победила в Саранске, так как откатала чисто. Здесь допустила ошибку, но знаю, над чем работать, что исправлять.

То, что мы всегда ездим на одни и те же соревнования, это даже удобнее. Знаем друг друга, чувствуем себя комфортно. Между нами конкуренция, побеждает то один, то другой. Это спорт, это нормально.

Из позитивного — я попала на пьедестал, отобралась на юниорский чемпионат мира. В принципе, это была моя главная задача здесь. Конечно, обидно, что не получился лутц, знаю свою ошибку, постоянно одно и то же. Жаль, что не смогла её исправить во время проката. Хотелось откатать программу чисто, сделать четверной. Но ничего, всё бывает. Откатала программу дальше чисто, не развалилась — это хорошо.

Подготовка до чемпионата мира? У меня ещё будет старт в Сараево, на Европейском юношеском фестивале. Узнала об этом уже здесь, в Перми. Никак даже с тренерами пока не обсуждали, но для меня большая честь представлять там нашу страну. Это мой первый международный сезон, и для меня важны каждые соревнования», — приводит слова Щербаковой «Спорт Бизнес Online».