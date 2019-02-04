Тутберидзе выложила фото с учениками — победителями и призёрами юношеского ЧР

Тренер Этери Тутберидзе на своей странице в «Инстаграме» поделилась фотографией со своими воспитанниками – победителями и призёрами первенства России по фигурному катанию среди юниоров в Перми. Даниил Самсонов занял первое место среди юношей. Александра Трусова первенствовала в соревнованиях девушек. Алёна Косторная стала второй, Анна Щербакова — третьей.

Также на фото — хореограф группы Даниил Глейхенгауз и тренер Сергей Дудаков. В руках у Этери собачка Трусовой – Тина, которая путешествует по турнирам вместе с фигуристкой.

Фото доступно в «Инстаграме» Этери Тутберидзе.

Напомним, что те же ученицы Тутберидзе заняли весь пьедестал на чемпионате России – 2019 в Саранске, только первенствовала тогда Щербакова.