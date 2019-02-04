Казакевич: на юниорском ЧМ я была в хорошей форме, но со стрельбой не справилась

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала выступление на юниорском чемпионате мира в Осрблье.

«Закончился очередной старт, который сложился для меня не лучшим образом. Находясь в хорошей форме, со стрельбой не удалось справиться. В трёх гонка до подиума не хватило одного выстрела, но то что нас не убивает делает нас сильнее!

Я хочу поблагодарить всех тех, кто болел и переживал, несмотря на столь неудачные выступления! Хочу сказать большое спасибо своим наставникам Михаилу Шашилову, Андрею Падину и Сергею Коновалову за то, что поддерживали меня, находясь за тысячи километров. Я верю в то, что у нас всё впереди, потому что сборная России — лучшая команда в мире", — написала Казакевич в своём «инстаграме».

Казакевич заняла 7-е место в спринте, 14-е — в индивидуальной гонке и 20-е — в гонке преследования.