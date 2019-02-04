Сборная России по биатлону на юниорском ЧМ показала худший результат в истории

В Осрблье (Словакия) завершился чемпионат мира по биатлону среди юношей и юниоров. Сборная России на этих соревнованиях завоевала 2 награды. 30 января в эстафетной гонке у юниоров победу, несмотря на круг штрафа, одержала сборная России в составе Карима Халили, Ильназа Мухаметзянова, Вадима Истамгулова и Василия Томшина.
2 февраля Карим Халили завоевал серебро в спринтерской гонке.
2 медали в 16 гонках на чемпионате мира среди юношей и юниоров — это худший результат сборной России в истории.
Ранее худшим результатом для российской команды являлось выступление на первенстве мира по биатлону 1998 года в США — 1 золото и 2 бронзы. Однако на тех соревнованиях были разыграны только 4 комплекта медалей.
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