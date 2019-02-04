Логинов и Миронова лидируют в рейтинге Союза биатлонистов России

Официальный сайт Союза биатлонистов России опубликовал обновлённый рейтинг. У мужчин лидерство сохранил Александр Логинов. У женщин первую строчку заняла Светлана Миронова.
Рейтинг СБР. Сезон-2018/19. Мужчины
1. Александр Логинов – 1368.
2. Евгений Гараничев – 947.
3. Матвей Елисеев – 838.
4. Антон Бабиков – 728.
5. Александр Поварницын – 711.
6. Сергей Корастылёв – 639.
7. Эдуард Латыпов – 544.
8. Дмитрий Малышко – 513.
9. Вадим Филимонов – 480.
10. Алексей Слепов – 466.
Женщины
1. Светлана Миронова – 1047.
2. Ирина Старых – 1014.
3. Екатерина Юрлова-Перхт – 893.
4. Виктория Сливко – 765.
5. Наталья Гербулова – 746.
6. Елизавета Каплина – 633.
7. Тамара Воронина – 586.
8. Анастасия Морозова – 569.
9. Евгения Павлова – 544.
10. Валерия Васнецова – 528.
Российские биатлонисты не едут в США из-за виз. Говорите, спорт вне политики?
И эта проблема возникает не в первый раз. Кто виноват — американцы, Международный союз биатлонистов или… мы сами?