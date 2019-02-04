Шишкарёв: мы с Трефиловым договорились: не будет призов на ЧЕ — не будет работы

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв оценил работу тренерского штаба мужской и женской сборных России. На прошедшем мужском чемпионате мира команда Эдуарда Кокшарова не смогла выйти во второй групповой раунд. Женская команда под руководством Евгения Трефилова завоевала серебро чемпионата Европы.

«Я не опережаю событий. Пускай Эдуард Александрович не находится в состоянии карт-бланша, а отчитается за свою работу. Исполком должен также услышать его оценку произошедшего и план дальнейшей работы. Я уверен, что Эдуард Александрович понимает свою ответственность, и все предпосылки для продолжения работы у него есть.

Вот с главным тренером женской сборной Евгением Трефиловым мы заранее договорились: не будет призов на чемпионате Европы — не будет работы. Задачу он выполнил достойно, девчонки сыграли шикарно, выиграли серебряные медали, никаких претензий к ним и Трефилову нет, поэтому я сразу сказал, что он продолжит работать.

Мужская сборная России уже 15 лет не выигрывает медалей на крупных соревнованиях. И в одночасье это не решить, необходимы годы. Нужно обратить внимание на юношеский и молодёжный гандбол. В женском гандболе есть центры в Тольятти, Астрахани, Ростове-на-Дону, прекрасная школа в Волгограде, которая регулярно даёт таланты. Юношеские и молодёжные женские сборные России постоянно завоёвывают медали на чемпионатах мира и Европы. К сожалению, в мужском гандболе такой эффективной системы подготовки молодых игроков пока нет. И не стоит забывать, что конкуренция в мужском гандболе куда выше, чем в женском", — цитирует Шишкарёва ТАСС.