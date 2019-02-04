Бех: хотелось бы в «женщинах» показывать такие же высокие результаты

Представительница Украины Екатерина Бех прокомментировала победу в гонке преследования на юниорском чемпионате мира по биатлону в Осрблье. Спортсменка, ранее выступавшая за Россию, также выиграла и спринтерскую гонку.

«Снова погода нам преподнесла сюрприз — непосредственно перед самым началом старта пошёл дождь, и я думала, что лыжи будут немного подтупливать, но наша сервис-бригада сработала на пять с плюсом, лыжи на протяжении всей гонки просто летели! Я рада, что мне удалось справиться с нервами и со стрельбой. Очень рада!



Эти две медали… Конечно, я очень рада им! Будем работать и дальше. Я стремлюсь к спорту высших достижений, поэтому хотелось бы в будущем, уже в „женщинах“, показывать такие же высокие результаты», — приводит слова Бех Biathlon.com.ua.

Сборная России на чемпионате мира среди юниоров и юношей завоевала две медали — золото и серебро.