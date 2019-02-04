Ушёл из жизни четырёхкратный олимпийский чемпион «летающий» лыжник Нюкянен

На 56-м году жизни скончался четырёхкратный олимпийский чемпион по прыжкам на лыжах с трамплина финн Матти Нюкянен, сообщает Iltalehti. Причины смерти пока не сообщаются.

Он выиграл одно золото на Олимпийских играх 1984 года на 90-метровом трамплине, и трижды стал первым на Играх-1988 (70 м, 90 м и в командных соревнованиях). Кроме того, Нюкянен становился серебряным призёром Олимпийских игр 1984 года в прыжках с 70-метрового трамплина, четырёхкратным чемпионом мира (1982, 1985, 1987, 1989), двукратным победителем «Турне четырёх трамплинов» (1983, 1988).

Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России выразила соболезнования в связи с кончиной легендарного спортсмена.

«Наши глубокие соболезнования», — говорится в сообщении, опубликованном в «твиттере» организации.