Волков — о неудачном сезоне: попробовал другой план работы, и мне он не подошёл

Олимпийский чемпион российский биатлонист Алексей Волков прокомментировал неудачное выступление в нынешнем сезоне и оценил нынешний уровень сборной России.

«Скажем так, не совсем удачно была проведена подготовка к сезону. Я привык готовиться иначе, а здесь решил попробовать другой план работы, предложенный тренерами. Но, как оказалось, мне он не подошёл. Сейчас начинаю тренироваться по-другому, самый главный для меня старт в этом сезоне – чемпионат России, и сейчас я целенаправленно к нему готовлюсь. Посмотрим, как закончу этот сезон, а дальше буду думать. Конечно, хотелось бы вернуться в сборную России. Если не ставить таких задач, то зачем вообще соревноваться?

До сих пор ещё не осознал, что я олимпийский чемпион и чемпион мира. Возможно, это придёт позже, после окончания карьеры. А пока бегаю, есть другие цели – и я к ним иду. Невозможно же выходить на старт с мыслью, что ты олимпийский чемпион и всего добился.

Сборная обновилась. Но всех этих ребят я знаю, многих – очень давно, поэтому для меня ничего нового нет: прекрасно понимаю, кто на что способен. Естественно, я патриот и верю в команду, там мои друзья – болею за них, переживаю. Как выстраивает свою работу тренерский штаб, кого берёт в сборную и на какие гонки ставит – это его решение. Правильным ли оно было, станет понятно в конце сезона: завоюют медали на главных стартах – значит, всё верно сделано", — цитирует Волкова официальный сайт Универсиды в Красноярске.

Алексей также поделился ожиданиями от предстоящей Универсиады, которая пройдёт со 2 по 12 марта.

«Это соревнования высокого статуса, выше, наверное, только Олимпиада, чемпионат мира и Кубок мира. Победа на Студенческих играх престижна, а для развития и популяризации спорта проведение таких состязаний просто прекрасно», — сказал биатлонист.