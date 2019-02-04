Покинувший пост и.о. генсека IBU Кухенмайстер: обстановка в союзе ухудшилась

Мартин Кухенмайстер прокомментировал решение покинуть пост исполняющего обязанности генерального секретаря Международного союза биатлонистов. Кухенмайстер занял эту должность после событий в апреле прошлого года. Тогда полиция Австрии провела обыски в штаб-квартире IBU в Зальцбурге с целью проверки причастности действующего президента IBU Андерса Бессеберга и генерального секретаря организации Николь Рёш к коррупционным схемам, позволявшим спортсменам избегать ответственности за нарушение антидопинговых правил. На время разбирательства Бессеберг и Рёш были освобождены от своих должностей в IBU.

«Обстановка в организации стала хуже, и, раз ни у кого не было смелости принять решение, я решил уйти. Удивительно, но такое положение дел не устраивало не только меня», — приводит слова Кухенмайстера Inside the Games.

Кухенмайстер также отметил, что исполкому IBU не хватило смелости назначить его генеральным секретарём на постоянной основе, и сказал, что ряду функционеров не нравились его близкие отношения с помощницей Мари-Луизой Крейлингер. Она также покинула свой пост.